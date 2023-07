Кијив повторно нападнат со дронови, трета ноќ по ред

Ноќеска, трет ден по ред, украинскиот главен град Кијив беше повторно цел на руски напади, при што украинската противвоздушна одбрана неутрализирала десетина непријателски летала, јавува украинската државна новинска агенција ukrinform.net, повикувајќи се на Воената администрација на градот Кијив.

„Три дена по ред, Кијив беше нападнат со Шахиди (дронови произведени во Иран). Минатата ноќ беше извршен најголемиот напад со ирански дронови. Беспилотните летала навлегуваа над главниот град од различни правци. Околу 10 непријателски цели беа детектирани и уништени од единиците на противоздушната одбрана и системите во воздушниот простор над Кијив“, објаснува Серхиј Попко, шефот на Воената администрација на градот Кијив.

Делови од непријателските дронови паднале во неколку населби, при што има оштетувања на куќи. Повредени се 19-годишна девојка и двајца мажи, кои се пренесени в болница.

„Поприлично гадна ноќ“, реагираше на Твитер британската амбасадорка во Украина, Мелинда Симонс. Таа објасни дека цел на дроновите била и населбата во којашто таа живее.

Pretty nasty night. 🇷🇺 UAV attacks on Kyiv from several directions, reportedly, including the district I live in and its neighbour. No wonder things got so loud. This morning I’m grateful for 🇺🇦 air defence and for my windowless shelter. Now time to get some air.

— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 13, 2023