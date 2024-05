Утрово силен земјотрес во Хрватска, почувствуван и во Босна и Херцеговина

Сеизмолошката служба во Хрватска утрово забележа прилично силен земјотрес со епицентар на околу 15 километри јужно од градот Слуњ во централниот дел на земјата.

Земјотресот се случил во 5 часот и 38 минути, а епицентарот бил на околу 15 километри јужно од Слуњ.

Магнитудата на земјотресот била 4,3 степени според Рихтеровата скала, а интензитетот во епицентарот е проценет на V-VI степени од ЕМС скалата.

Земјотресот беше почувствуван низ цела Хрватска, најмногу во градот Лика и во централниот дел на земјата.

Според Европскиот медитерански сеизмолошки центар (EMSC), земјотресот бил почувствуван и во БиХ.

„Буквално се се тресеше, секој дел од куќата“, напиша корисник на EMSC од Бихаќка.

„Нè разбуди, убаво се затресе“, додал друг од Слуњ.

