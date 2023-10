Вучиќ најави докази за настаните во Бањска, Дачиќ призна дека згрешил кога рекол дека на видеото објавено од косовските власти се гледа снег

Спскиот претседател Александар Вучиќ денеска во видеобраќање на својот профил на Инстаграм изјави дека во рок од 24 часа на јавноста ќе ѝ бидат презентирани докази и изјави од очевидци кои биле на местото на вооружениот инцидент во селото Бањска во Косово минатиот викенд.

Изминатите седум дена, пред колку што и беше извршен нападот на северот на Косово, како што оцени српскиот претседател, се најтешки во последните 15 години.

„Најтешки се поради настаните на Косово и кампањата против нашата Србија, кампањата на лаги и невистини. Како што вели нашиот народ, не, снегот не паѓа за да ја покрие планината, туку за секое животно да си ги покаже трагите. Можевме да видиме дека имаме пријатели кои не се многубројни, но се храбри“, изјави Вучиќ.

Денес исто така се огласи и министерот за надворешни работи на Србија, Ивица Дачиќ. Тој како што пренесе Коссев.инфо изјави дека згрешил кога рекол дека на видеото објавено од косовските власти на кое се гледа Милан Радоичиќ се гледа и снег.

Дачиќ за белградските медиуми изјави дека тоа е негова грешка и дека не сака никому да наштети или да оправда некого. Тој рече дека е важно сите да бидат свесни дека настаните во Бањска се една од најтешките ситуации од 2004 година, дека Србите се изложени на теророт на косовскиот премиер Албин Курти Според него, но и дека дел од меѓународната заедницата сака да ја префрли одговорноста само на Белград и Курти нема да го спроведе Бриселскиот договор и дека тој е единствениот виновен за ова што се случува. Тој додаде дека се поставува прашањето за акумулацијата на српската војска на административната линија и дека никој не прашува за косовските сили на северот на Косово.

Владата во Приштина доцна синоќа ги повика српските власти да ги повлечат своите воени сили од граничната линија со Косово. Министерот за надворешни работи на Северна Македонија, Бујар Османи, во улога на претседавач со ОБСЕ, соопшти дека имал телефонски разговор со Дачиќ, за како што вели загриженоста од трупањето на војска на границата помеѓу Србија и Косово.

Османи додава дека за поздравување е одлуката Србија да почне да ја повлекува војската додавајќи дека ОБСЕ е подготвено да помогне во намалувањето на тензиите.

Concerned abt mil build up along 🇽🇰 🇷🇸 border I contacted @MFASerbia #Dačić this morning. Welcome statement abt withdrawal as 1st step to de-escalation. Welcome @NATO decision for additional #KFOR troops.

OSCE present & ready to assist to reduce tensions & return to dipl.table.

— Bujar Osmani (@Bujar_O) October 1, 2023