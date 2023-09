Рама го замолчи рускиот амбасадор во ОН: Прекинете ја војната во Украина и Зеленски нема да зборува

Рускиот амбасадор во Обединетите нации, Василиј Небензја синоќа беше замолчен од албанскиот премиер Еди Рама на почетокот од состанокот на Советот за безбедност на Обединетите нации. Небензја му се спротивстави на Рама, кој претседаваше со состанокот, во моментот кога Рама му даде збор на украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Во однос на давањето збор на Зеленски, рускиот амбасадор ја укори Албанија, односно албанскиот премиер Еди Рама, велејќи дека покажува отворено непочитување на практиките на Советот.

На ова Еди Рама му одговори на рускиот амбасадор:

„Бидејќи многу пати повторивте дека прекршувањето е затоа што претседателот Зеленски зборувал пред членовите на Советот, има решение за ова, ако се согласувате. Прекинете ја војната и претседателот Зеленски нема да зборува. Она што Зеленски го прави важен тука, да зборува тука пред нас, а потоа и да го дискутираме тоа што го кажал произлегува токму од вас, а не од наша страна“.

По седницата на Советот на безбедност, Володимир Зеленски јавно му се заблагодари на Еди Рама, посочувајќи дека му покажал на светот како правилно да се справи со Русија, нејзините лаги и лицемерие.

„Почитуван Еди Рама, денеска на Советот за безбедност на Обединетите нации покажавте на светот како правилно да се справи со Русија, со нејзините лаги и со нејзината хипокризија. Ви благодарам што го водите Претседателството на таков принципиелен начин“, напиша Зеленски на Твитер.

Dear @EdiRamaal, today at the UNSC you showed the world how to correctly handle Russia, its lies, and its hypocrisy. I thank you for steering the Presidency in such a principled manner. pic.twitter.com/0wKca8xZon

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023