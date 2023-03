За три дена, трет земјотрес во Штип

Земјотрес со јачина од 1,9 степени според Рихтеровата скала и интензитет од II-III степени според Европската макросеизмичка скала е регистриран претпладнево во Штип, соопшти Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Оттаму велат дека според досегашните податоци, земјотресот се случил во 11 часот и 31 минута на епицентралното подрачје Свети Николе – Штип. Земјотресот бил почувствуван од жителите во околината на Штип.

И Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар исто така информираа дека во овој регион е почувствуван потрес, но дека нема сеизмички податоци кои би потврдиле земјотрес.

#Earthquake (#земјотрес) possibly felt 53 sec ago in #NorthMacedonia. Felt it? Tell us via:

