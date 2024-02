Земјотрес со јачина од 3,1 степен во Албанија, почувствуван и во Дебар и околината

Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје вчеравечер соопшти дека нејзината телеметриска сеизмолошка мрежа регистрирала земјотрес во Албанија. Земјотресот со магнитуда од 3,1 степен според Рихтеровата скала се случил во 23 часот и 37 минути, а епицентарот бил 128 километри југозападно од Скопје, во соседна Албанија.

Според податоците со кои располага опсерваторијата, земјотресот бил почувствуван во југозападниот дел од Македонија – во Дебар и околината, со интензитет од три степени според Европската макросеизмичка скала.

За земјотресот јави и Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, од каде информираа дека епицентарот на земјотресот бил 21 километар североисточно од албанскиот град Елбасан.

#Earthquake (#tërmet) possibly felt 29 sec ago in #Albania. Felt it? Tell us via:

— EMSC (@LastQuake) February 27, 2024