OpenAI го најавија SearchGPT, пребарувач со вештачка интелигенција и конкуренција на Гугл

Компанијата OpenAi офцијално го најавија својот многу очекуван влез на пазарот за пребарувачи, „SearchGPT“, кој што ќе работи на база на вештачка интелигенција со пристап во реално време до информации преку интернет.

Пребарувачот нуди големо поле за текст што го прашува корисникот „Што барате?“ Но, наместо да нуди линкови до одредени сајтови, SearchGPT се обидува да ги организира и да ги разбере сите објави на нет, за да даде конкретен одговор. Во еден пример од OpenAI, пребарувачот ги сумира своите наоди за музичките фестивали и ги дава конкретните работи кои што се пребарани, не нуди избор.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.

We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2024