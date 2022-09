Повеќе од 1.300 луѓе беа приведени вчеравечер во Русија поради антивоените протести што се одржуваа низ целата земја, јави Си-Ен-Ен.

Дел од демонстрантите беа резервисти што треба да бидат мобилизирани. Рускиот претседател Владимир Путин вчера претпладне објави делумна мобилизација.

Look at these young strong men in uniform. Look how well they can fight the protesting youth.

Why are they still not on the battlefield, btw?

Isn’t 🇷🇺 in need of people like them? Isn’t there a “bigger threat” than peacefully protesting students rn?#нетвойне #мобилизация pic.twitter.com/cFn6MEKmE7

— HowlinnWolf 🐺🇺🇦 (@HowlinnWolf) September 21, 2022