ОН донесе уште една резолуција за конфликтот во Газа, Македонија и балканските земји воздржани

Генералното собрание на Обединетите нации во петокот минатата седмица (27.10.2023 г.) усвои резолуција за кризата во Газа, повикувајќи на „итно, трајно и одржливо хуманитарно примирје што ќе доведе до прекин на непријателствата“.

Како што соопшти ОН на својата официјална веб-страница оваа резолуција „го прекинува ќор-сокакот во ОН во врска со одговорот на израелско-палестинската криза која избувна на 7 октомври, при што земјите-членки на Советот за безбедност не постигнаа договор за четири нацрт-резолуции“.

Конечниот резултат од гласањето беше 121 „за“ наспроти 14 „против“, со 44 воздржани. Според објавата на ОН, воздржано гласале повеќе земји од Балканскиот полуостров, вклучувајќи ги и Северна Македонија, Србија, Бугарија, Албанија, Грција, Романија. Од Балканските земји против гласала Хрватска.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis

FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45

LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV

— UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023