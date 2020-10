Денеска британската амбасадорка Рејчел Галовеј и министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини одржаа средба на која разговараа за важноста на заштитата и обновувањето на природните живеалишта и екосистемите во Северна Македонија што ќе придонесат за зачувување на биодиверзитетот на планетата и подобрување на јавното здравје.

„Разговаравме и за приоритетите на Конференцијата за климатски промени на Обединетите нации (COP26), како што се забрзување на транзицијата кон чиста енергија во иднина, преку охрабрување на деловните субјекти и заедниците да ги прифатат економските и социјалните придобивки од поевтината обновлива енергија“ напиша Галовеј на својот Твитер профил.

At the meeting with @NaserNuredini today we discussed the importance of protecting and restoring natural habitats and ecosystems in 🇲🇰 that will contribute to preserve the planet’s biodiversity, soak up emissions, and improve our health and wellbeing. 1/3 pic.twitter.com/WFCvhkUEJc

— Amb Rachel Galloway (@RGallowayUK) October 2, 2020