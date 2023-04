Рубин ја почна посетата: Русија преку дезинформации сака да го врати конфликтот на Западен Балкан

Специјалниот претставник и координатор на Центарот за глобален ангажман на американскиот Стејт департмент, Џејмс Рубин, ја почна својата посета од Подгорица, Црна Гора, а се очекува да дојде и во Албанија и Северна Македонија, за да разговара со надлежни лица и институции за борбата против дезинформациите.

Целта на посетата пред сè, е борбата против дезинформациите што се шират против САД, а доаѓаат од Русија, но ќе се разговара и за дијалогот меѓу Белград и Приштина.

По своето доаѓање во Приштина, Рубин упати порака за заедничка борба против манипулациите со информации и малигните влијанија.

Special Envoy for @TheGEC James P. Rubin visited Podgorica today to meet with local political leaders and journalists about the state of information manipulation in #Montenegro and the importance of coming together to combat malign influence. As he said, #disinformation is a… pic.twitter.com/9o8KRL6sGN

— US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) April 10, 2023