Погодена е болница во Газа: Најмалку 500 мртви, Израел негира вмешаност

Најмалку 500 луѓе загинале во бомбашки напад врз болница во градот Газа, соопшти палестинското Министерство за здравство, a пренесоа светските агенции.

Портпаролот на министерството во изјавата тврди: „Првите проценки покажуваат дека меѓу 200 и 300 луѓе биле убиени во бомбардирањето на Баптистичката болница во градот Газа“.

Министерството подоцна ја ревидира бројката на најмалку 500 загинати лица. Оттаму известиле дека израелски воздушен напад ја предизвикал експлозијата и „дека загинале луѓе од кои дел таму барале засолниште од тековната израелска офанзива“.

Израелската војска, пак, како што јави АП, соопшти дека немала никаква вмешаност во експлозијата и дека таа била предизвикана од погрешно испукана палестинска ракета. Израелската војска соопшти дека палестинските милитанти истрелале низа ракети во близина на болницата токму во тоа време.

An analysis of IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Ahli hospital in Gaza at the time it was hit.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го повика светот обединето да застане зад неговата земја за да го порази Хамас, кој го обвини дека ги користи граѓаните како жив штит.

„Целиот свет треба да знае: варварските терористи во Газа ја нападнаа болницата во Газа, а не израелските одбранбени сили. Оние кои брутално ги убиваа нашите деца, ги убиваат и сопствените деца“, напиша Нетанјаху на социјалната мрежа X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening:

“The entire world should know: It was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital in Gaza, and not the IDF.

Those who brutally murdered our children also murder their own children.”

