По повод Меѓународниот ден за борба против корупцијата – 9 Декември, амбасадорот на Обединетото Кралство (ОК), Метју Лосон, изрази загриженост поради состојбата со корупцијата во земјава, но и порача дека може да се смета на поддршка од ОК во справувањето со коруцијата. „Апсолутно суштинско е справувањето со корупцијата“, порача Лосон во својот твит.

„Неодамнешните вознемирувачки извештаи сугерираат дека состојбата со корупцијата во Северна Македонија станува сѐ полоша, а не подобра. Корупцијата го поткопува владеењето на правото, создава недоверба во судството и ги ослабува јавните институции. Обединетото кралство ја поддржува Северна Македонија. Апсолутно суштинско е справувањето со корупцијата“, гласи твитот.

Recent troubling reports suggest that corruption in 🇲🇰 is getting worse, not better. Corruption undermines the rule of law, creates distrust in the judiciary and weakens public institutions. 🇬🇧 stands with 🇲🇰. Absolutely crucial to tackle this. #AntiCorruptionDay #IACD2022 pic.twitter.com/ouUXrKsYhG

— MatthewLawsonUK (@MatthewLawsonUK) December 9, 2022