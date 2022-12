Тим правници за санкции од Вашингтон е пристигнат во земјава и внимателно ќе ги анализира состојбите со корупцијата, соопшти амбасадорката на САД, Анџела Агелер на својот Твитер-профил.

Sanctions Team from Washington here to take a more aggressive look at past and current corrupt actors, and to consider all possible responses. North Macedonia’s justice sector needs more investigations, prosecutions to show that no one is above the law.

