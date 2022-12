Откако Русија покрена потерница за истражувачкиот новинар Христо Грозев, бугарски државјанин, новинар и извршен директор на меѓународниот колектив за истражувачко новинарство „Белингкет“, амбасадорката на Русија во Бугарија, Елеонора Митрофанова денеска беше повикана во Министерството за надворешни работи на Бугарија. Таа во изјава за медиумите по излегувањето од МНР кажа дека не ја знае точната причина зошто Русија го бара Грозев, известува бугарскиот онлајн-медиум mediapool.bg.

„Не се знае кое е конкретното обвинение против Христо Грозев. Нашето министерство не ја кажува причината. Немам информација зошто го бараат Христо Грозев, но го бараат само во Русија. Тој може да оди каде сака“, изјави руската амбасадорка Митрофанова.

Кратко по изјавата на амбасадорката, на Твитер реагираше и Грозев:

„Руската амбасадорка вели дека не знае зошто ме бара Русија, но и дека ‘нема да го бркаме околу светот, и ова само значи дека уште еднаш му порачуваме дека е непожелен овде’. Значи .. тие ме ‘бараат’, за да ми кажат дека не ме ‘сакаат’?“

Russian ambassador says she doesn't know why I am on Russia's "Wanted" list, but that "we won't chase him around the world, and this just means that one more time we are telling him he's not wanted here".

So.. they "want" me, to tell me they not "want" me?https://t.co/wmedq5CHXo

— Christo Grozev (@christogrozev) December 29, 2022