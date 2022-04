Британската влада денеска соопшти дека Метју Лосон е именуван за нов британски амбасадор во Северна Македонија. Тој ќе стапи на должност во јули годинава на местото на актуелната амбасадорка Рејчел Галовеј, на која ѝ истекува на мандатот.

Лосон доаѓа во Скопје откако претходно ја вршел функцијата британски амбасадор во Душанбе, Таџикистан. Во неговата професионална биографија се вклучени и должностите заменик-шеф на британската мисија во Босна и Херцеговина од 2015 до 2018 година, а имал дипломатска служба и во Канада.

Handing over this summer to a committed colleague with extensive experience working in the Western Balkans region. Welcome to Matthew Lawson.https://t.co/K6BNbHqZPM

