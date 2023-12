Чешката полиција го истражува мотивот зад еден од најтешките масовни напади во земјата

Чешката полиција работи на откривање на мотивот зад најлошото масовно пукање во земјата, во кое студент отвори оган на универзитет во центарот на Прага, при што уби 14, а рани 25 други.

Премиерот на Чешка, Петр Павел, апелираше на единство и рече дека случајот не треба да се користи за политички напади или ширење дезинформации, пренесува Би-би-си.

Меѓу жртвите од нападот е и таткото на напаѓачот. Гардијан ја пренесува изјавата на чешкиот министер за внатрешни работи Вит Ракушан, кој рече дека 13 од 14-те жртви се идентификувани. Меѓу повредените има и тројца странски граѓани.

Ракушан рече и оти полициските превентивни мерки ќе траат најмалку до 1 јануари. Според него, нема индикации дека убиствата имаат некаква поврзаност со меѓународен тероризам.

Утрешниот ден е прогласен за ден на жалост низ целата земја. Знамињата ќе бидат спуштени на половина копје на сите јавни згради, а напладне ќе се одржи едноминутно молчење. Многу спортски и културни настани се откажани.

Пукањето започна вчера околу 15 часот по локално време, во зградата на Факултетот за уметности на Карловиот универзитет, на плоштадот Јан Палах во центарот на чешката престолнина.

Вооружениот напаѓач отворил оган во ходниците и училниците на зградата, убивајќи по случаен избор, додека персоналот и студентите користеле мебел за да се забарикадираат во собите.

Драматична снимка споделувана на социјалните мрежи покажува луѓе како висат од надворешниот дел на зградата на универзитетот, пред да скокнат на друг дел од покривот неколку метри подолу. На снимката се слушаат и истрели.

Footage shows people jumping off a roof to take cover in Prague mass shooting.

