Иран со дронови го нападна Израел

Портпаролот на израелските одбранбени сили Даниел Хагари потврди дека Иранците испратиле беспилотни летала кон Израел и дека израелската држава е подготвена на сè. Во меѓувреме, американскиот претседател Џо Бајден ќе се врати рано во Вашингтон од Делавер за да разговара со неговиот тим за национална безбедност, еден ден откако изјави дека очекува ирански напад врз Израел, ја пренесуваат светските новински агенции оваа ударна вест.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.

The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN

— Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024