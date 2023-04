Британско разузнавање: Алкохолот е меѓу главните причини за не-борбените загуби на Русија во Украина

Од почетокот на целосната воена инвазија на Украина, вкупните загуби на Русија достигнаа 200.000 војници, од кои значајно малцинство се случиле поради не-борбени причини, објави украинската новинска агенција Укринформ цитирајќи го британското Министерство за одбрана.

Забележани се екстромно голем број на инциденти поврзани со конзумација на алкохол, се вели во извештајот на Министерството.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XBel6Fvgf0

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023