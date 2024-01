Судир на два авиона во Јапонија, петмина загинати

Комерцијален авион од „Џапан Ерлајнс“ се запалил на аеродромот Ханеда во Токио, известува „Скај њуз“. Сите 367 патници и 12 членови на екипажот биле успешно евакуирани. Aвионот се запалил при судир со авион од крајбрежната стража во кој имало шест патници. Пилотот успешно се евакуирал од авионот, но останатите пет патници загинале.

Според „Скај њуз“, авионот од крајбрежната стража се подготвувал да полета за да достави помош за граѓаните на западното крајбрежје во Јапонија, кое вчера беше погодено од катастрофален земјотрес со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала.

Трогателни видеа од запалениот авион се ширеа по социјалните медиуми. Во едно од нив се гледа како авионот се прекршува на половина. Се шират и видеа снимени од патниците за време на слетувањето и евакуацијата.

A Japan Airlines aircraft that was carrying passengers burst into flames on the runway at Tokyo’s Haneda airport.

All passengers and crew on board Japan Airlines Flight 516 were evacuated, according to the airline.

— Sky News (@SkyNews) January 2, 2024