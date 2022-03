Повеќе од еден месец откако Русија изврши инвазија на Украина, засилените напади кои се случуваат врз повеќе украински градови, оставија многу луѓе без пристап до нивните домови, без струја, вода, храна како и основни продукти за нормално функционирање. Земјите кои ја поддржуваат Украина во оваа војна, меѓу кои и Северна Македонија, испраќаат помош од различен формат за да им помогнат на воените сили, но и хуманитарна помош за лицата кои трпат страшни последици од нападите, пишува „Вистиномер“ во својата анализа.

Институциите, општините, претпријатијата, фирмите, стопанските комори, како и обичните граѓани од Северна Македонија спроведуваат најразлични акции за собирање на хуманитарна помош за луѓето во Украина. Досега, средствата кои Црвениот крст ги собра за помош на Украина достигнаа околу 2.500.000 денари, информираат од Црвениот крст за „Вистиномер“.

Пред десетина дена министерот за надворешни работи на Северна Македонија, Бујар Османи и генералниот секретар на Црвениот крст, Саит Саити, во присуство на амбасадорката на Украина во земјава, Наталија Задоружњук организираа хуманитарен настан за собирање помош за Украина. Претходно Министерството за надворешни работи и Црвениот крст на Република Северна Македонија потпишаа Меморандум за соработка за поефикасна координација за собирање помош за Украина.

Амбасадорката на Украина, Наталија Задоружњук се заблагодари на институциите, претпријатијата, фирмите, но и на сите граѓани кои одговорија на нивниот повик.

Од Црвен крст велат дека со потпишување на Договор за соработка со стопанските комори на РСМ се вклучуваат и компаниите со донација на хуманитарна помош. Оваа помош ќе се дистрибуира до регионалните магацини на Меѓународниот Црвен крст.

Членовите на украинското здружение „Лесја Украинка“ во Скопје отворија два пункта за хуманитарна помош се отворени во магацинот на „Горска“, во Ѓорче Петров, на ул. Шарпланинска, бр. 4, секој работен ден од 10 до 19 часот, а в сабота од 10 до 14 часот. Поставен е и шатор на Плоштад Македонија, отворен секој ден од 10 до 20 часот.

Секој граѓанин кој сака да остави донации во лекови, облека, храна (освен од животинско потекло), средства за лична хигиена, ќебиња и слично може да го направи на овие два пункта.

Пред неколку дена, од Амбасадата на Украина во Северна Македонија на својот Фејсбук профил објавија дека неколку фотографии и видеа од хуманитарната помош собрана во нашата држава која успеале да ја испратат во Украина.

Северна Македонија, освен хуманитарна помош, донираше и воени средства и опрема за вооружените сили на Украина. Ова го одлучи македонската Влада којашто се придружи на сеопфатната поддршка на сојузниците во НАТО и партнерите во ЕУ.

„Вистиномер“ праша и во Владата и во Министерството за одбрана за каква помош станува збор и како таа е пренесена до Украина. Од двете институции добивме ист одговор – дека станува збор за класифициран податок.

Во Црвениот крст за помош досега се евидентирани 163 лица, информираат од организацијата. Најголемиот дел се сместени во Скопје во приватно сместување кај нивни блиски роднини и пријатели.

Во земјата не е забележано пристигнување на зголемен број лица од Украина и досега ниту еден од нив нема побарано статус на бегалец, информираше министерот за надворешни работи, Бујар Османи на брифинг со новинари.

Владата на 30-та седница, одржана на 17 март, го задолжила Министерството за финансии да обезбеди финансиски средства во износ од 120 милиони денари за организирање и обезбедување на хотелско сместување и дополнителни услуги за граѓаните од Украина кои како бегалци од воените жаришта би пристигнале во нашата земја.

Оттаму за „Вистиномер“ потврдуваат дека во земјата има пристигнато украински државјани, но ниту еден не поднел барање за статус на бегалец.

Според податоците на УНХЦР, војната на Русија во Украина досега протера 10 милиони луѓе од своите домови. Речиси 3,7 милиони бегалци ја напуштиле Украина од почетокот на војната на 24 февруари, а 6,5 милиони се внатрешно раселени во Украина.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.

The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022