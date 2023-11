Џонатан Конрикус: Мисијата е да се разбие секое упориште на Хамас што е закопано во бункери

Портпаролот на израелската војска Џонатан Конрикус го опиша раководството на Хамас во и надвор од Газа како „мртовци што шетаат“. Тој објави видео на Твитер, во кое ги опишува борбите и ситуацијата на терен, пренесува „Гардијан“.

„Мисијата е едноставно да се разбие секое упориште на Хамас што е закопано под земја во бункери. Тоа го правиме бавно и педантно според планот. Нашите достигнувања се добри, солидни. Тоа е многу предизвикувачки борбен простор. Хамас го подготви бојното поле, за жал, многу добро. И тој е тотално заплеткан со тунели. Многу од нив кратки тактички тунели. Некои од нив се подолги, подлабоки и пошироки. Но, полека стигнуваме до сите нив и се постигнуваат придобивки секој ден од борбата“, рече Конрикус.

