Твитер се ребрендира во „Х“ – претставено новото лого на платформата

Откако изјави дека сака да се ослободи од логото со сината птица, сопственикот на Твитер, Илон Маск, објави слика од новото лого на платформата – бел знак „Х“ на црна заднина.

Маск ја промени и својата профилна фотографија во новото лого, додавајќи „X.com“ во неговата биографија на Твитер. Извршната директорка на компанијата, Линда Јакарино, напиша „Х е тука! Ајде да го направиме ова“, пренесе Би-би-си.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023