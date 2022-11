Министерството за надворешни работи на Руската Федерација на 14 ноември објави список со сто граѓани на Канада за кои воведуваат „лични санкции“ во знак на одмазда за санкциите воведени од страна на Канада за лица поврзани со режимот на Путин. Меѓу „казнетите“ се државни функционери, аналитичари, новинари и членови на организации поврзани со украинската дијаспора, а и низа уметници како писателката Маргарет Атвуд и холивудскиот актер Џим Кери.

Руското МНР соопшти дека санкциите, кои значат забрана за влез во Русија, се „одговор на практиката, спроведена од режимот на Џастин Трудо, за воведување санкции против руското раководство, политичари и пратеници, претставници на деловните кругови, експерти и новинари, културни личности и сите кои канадските русофобни власти ги сметаат за неподобни“.

Maргарет Атвуд (82) е писателка и поетеса, лауреат на Струшките вечери на поезијата во 2016 година чија светска слава зајакна по емитувањето на серијата „Приказната на робинката“ на Нетфликс, направена според нејзината истоимена дистописка научно-фантастична книга од 1985 г. Авторка е на 18 романи, 18 поетски збирки и 11 документарни книги. Покрај Златниот венец, добитничка е и на Букеровата награда, а последните години редовно ја вбројуваат меѓу кандидатките за Нобеловата награда за литература.

Специјализираниот веб-сајт за издаваштво „Литерари хаб“ укажува дека главниот „грев“ заради кој Атвуд се нашла на списокот на Кремљ е што го потпишала Отвореното писмо на меѓународниот ПЕН Центар против руската агресија врз Украина, со кое над 1.000 членови на ПЕН, меѓу кои и низа живи нобеловци, искажуваат солидарност со украинските писатели, поети, новинари, уметници и целиот украински народ.

И преку своите дела и јавните настапи, Атвуд се има произнесено против сите видови тиранија, при што последнава година ги посочува неуспесите на пропагандата на Путин.

Актерот Џим Кери наводно е санкциониран затоа што твитнал препорака за гледање на документарен филм за рускиот опозиционер Навални.

По објавата на руските санкции против нив, Атвуд и Кери иронично реагираа на Твитер. Прво таа објавила: „По ѓаволите! А баш со Џим Кери планиравме да одиме на палав викенд во Москва. Изгледа дека ќе треба наместо тоа да одиме во Кијив.“

Dang! @JimCarrey and I had planned a little naughty weekend getaway in Moscow. Guess it will have to be Kyiv instead. https://t.co/FzGkiqiVJK

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 14, 2022