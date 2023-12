По неколкунеделни земјотреси, еруптираше вулкан на Исланд

Вулкан еруптираше на полуостровот Рејкјанес во југозападен Исланд, по неколку недели интензивни земјотреси. Околу 40.000 лица претходно беа евакуирани од рибарскиот град Гриндавик, а блиската геотермална бања е затворена, пренесува Би-би-си.

Ерупцијата започнала на околу 4 километри северно од градот, вчеравечер околу 22 часот и 17 минути, соопшти исландската Метеоролошка канцеларија. Канцеларијата информираше и дека сеизмичката активност се движи кон градот.

Ерупцијата може да се види и од главниот град Рејкјавик, кој се наоѓа на околу 42 километри североисточно од Гриндавик.

Регионот околу главниот град бележи зголемување на земјотресната активност од крајот на октомври.

Должината на пукнатината во вулканот е околу 3,5 километри, а лавата тече со брзина од околу 100 до 200 кубни метри во секунда, соопшти Метеоролошката канцеларија. Овие количини се далеку поголеми од претходните ерупции на полуостровот во последните неколку години.

🌋The volcano erupted after several weeks of earthquake activity near #Grindavik, #Iceland.

It is estimated to be about 3 km long. The government of Iceland reassures that the volcanic eruption does not pose a threat to life. pic.twitter.com/Id4f5F4apE

— KyivPost (@KyivPost) December 19, 2023