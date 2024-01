Повторно еруптираше вулкан во Исланд, жителите евакуирани

Вулкан еруптираше во близина на рибарскиот град Гриндавик во југозападен Исланд, исфрлајќи „фонтани“ од стопена карпа и тоа помалку од еден месец по уште една ерупција во истата област, пренесува Гардијан.

Последната ерупција започна рано утрово, неколку часа откако властите предупредија за неизбежниот настан и го евакуираа градот по сеизмичката активност во саботата.

Службите започнале изградба на бариери од земја и карпи за да се спречи лавата да стигне до Гриндавик, иако, како што пишуваат медиумите, се чини дека обидите не успеале.

Исландската метеоролошка служба соопшти дека, според првите снимки од надзорниот лет на крајбрежната стража, се отворила пукнатина од двете страни на одбраната што почнала да се гради северно од градот.

„Лавата сега тече кон Гриндавик. Врз основа на мерењата од хеликоптерот на крајбрежната стража, периметарот сега е на околу 450 метри од најсеверните куќи во градот“, соопшти службата.

A new eruption started in Iceland at 07:58 AM this morning. I shot this from my bedroom window 🌋 pic.twitter.com/6UkqXl7RUP

— Hörður Kristleifsson (@h0rdur) January 14, 2024