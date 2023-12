Лавров направи театар во Скопје: Наместо одговори, се расправаше со новинари

Русија од пресот на Сергеј Лавров денеска направи пропаганден театар во срцето на Скопје, a со цел да го засени последниот ден и заклучоците од Министерскиот совет на ОБСЕ. Уште пред да заврши прес-конференцијата на нивниот министер за надворешни работи, Руската амбасада во Скопје објави пост на Фејсбук со кој го портретира Лавров дека не бил изолиран на Министерскиот совет на ОБСЕ.

„Прес-конференција на Министерот Сергеј Лавров по резултатите на Министерскиот совет на ОБСЕ среде „изолација“. Изолација(та) е таква, преполна“, се вели иронично во објавата на Амбасадата.

Уште пред да започне самата прес-конференција, имаше снимања на руските новинари од преполната сала, во која требаше да има говор рускиот министер за надворешни работи. Од рускиот државен телевизиски канал „Русија“ имаа јавување во живо од самата прес-сала, при што од самиот почеток на прес-конференцијата се знаеше дека присуството на новинарите, фоторепортерите и снимателите ќе биде искористено за пропагандни цели на Русија.

И покрај тоа што руското Министерство за надворешни работи (МНР) пред доаѓањето на Лавров во ОБСЕ објави дека има голем интерес од многу министри да се сретнат со него, веб-страницата на руското МНР вчера и денеска е оскудна со информации за средбите на Лавров со неговите колеги. Вакви средби тој имаше само со унгарскиот, ерменскиот и казахстанскиот министер за надворешни работи, како и со актуелниот и иден претседавач на ОБСЕ, Бујар Османи и Иан Борг. Огромниот дел од министри за надворешни работи го бојкотираат Лавров, а тој во Скопје не беше примен ниту од македонскиот премиер Димитар Ковачевски, ниту од претседателот Стево Пендаровски.

Општиот впечаток од прес-конференцијата на Лавров е дека им се даде предност на медиумски куќи од Русија, како и оние коишто имаат проруска уредувачка политика. Прашања успеа да постават новинари од рускиот телевизиски канал „Русија“, руската новинска агенција ТАСС, руските весници Известија и Комсомолска правда, Раша Тудеј, српскиот весник Политика, турската новинска агенција Анадолу и бугарската новинска агенција БГ Њуз.

Уште пред самиот почеток на прес-конференцијата, беше најавено дека портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова е таа која што одлучува на кого од новинарите ќе му се дозволи да му постави прашање на Сергеј Лавров. Координацијата се одвиваше во целата сала пред очите на медиумските екипи, делумно и со фотографирање на присутните новинари во салата од страна на претставници на руската делегација.

Во оние случаи кога Захарова им дозволи на дел од новинарите да постават критички прашања кон Сергеј Лавров, рускиот министер за надворешни работи одговораше во остар тон, делеше лекции кон новинарите, критикуваше дека не ја познаваат историјата и користеше пропагандни техники од типот на Whataboutism.

„Имате јаз во вашето знаење на историјата“, му одговори Сергеј Лавров на македонскиот новинар Боби Христов од ТВ Телма на прашањето за тоа кој е поголем хипокрит – Русија или Западот во однос на актуелните прашања за ОБСЕ и Украина.

На упатеното прашање на новинарката Александра вон Нахмен од Дојче Веле кон Лавров за тоа дали Русија ако не верува во иднината на ОБСЕ планира да ја напушти Организацијата, рускиот министер започна да се расправа со новинарката, наместо да одговори директно на нејзиното прашање.

По ова, Александра вон Нахмен на Твитер го напиша следново:

„Пресот на Лавров во Скопје – тотално губење на време. Бескрајни лажни жалби против Западот, лажни обвинувања против Украина. Затоа што ја предизвикав Марија Захарова да добијам збор и јас а не само пропагандистичките медиуми, таа ми дозволи да поставам прашање – само за Лавров да ме обвини дека не сум вистински новинар и дека известувам само за она што германската влада сака да правам, што како што тврди Лавров, никогаш не се случува со Русија“, напиша новинарката од Дојче Веле на Твитер.

Lavrov‘s presser in Skopje – a total waste of time. Endless platitudinous complains against the West, false accusations against Ukraine. Because I challenged @_MariaZakharova to call not only on propaganda media, she gave me a question – only for Lavrov to accuse me of not being… pic.twitter.com/Y0JkTW2yDn

— Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) December 1, 2023