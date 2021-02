Продолжи дипломатскиот спор меѓу Кина и Канада околу нарачката на маици со изменето лого на хип-хоп групата Ву-Танг клан, а Пекинг го отфрли објаснувањето на Канада дека маиците не биле навреда поврзана со корона вирусот.

Министерството за надворешни работи на Канада оваа недела објави дека маиците со логото „W“ на кланот Ву-Танг, но со името на групата заменето со „Вухан“ не биле поврзани со корона вирусот. Маиците во кинеско производство, наводно, биле порачани минатото лето од некој во канадската амбасада во Пекинг поради што неодамна почнаа да кружат гласини на интернет во Кина.

China’s Foreign Ministry says it has lodged a solemn representation with the Canadian Embassy over reports staff ordered t-shirts last year with “Wuhan” and a “bat symbol.” Per blogger Zhou Xiaoping, this is the image. Any hip-hop fan can tell you though that’s a W for the Wu pic.twitter.com/ooTFzh2oRn

— Austin Ramzy (@austinramzy) February 1, 2021