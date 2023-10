Израел се подготвува за копнена инвазија во Газа, Нетанјаху порача: „Одиме до победа“

Израелскиот министер за одбрана Јоав Галант им соопшти на војниците собрани на границата со Газа „дека наскоро ќе ја видат палестинската енклава одвнатре“, сугерирајќи дека се приближува очекуваната копнена инвазија со цел да се уништи Хамас, пренесува Ројтерс.

Израел вчера ја нападна Газа со нови воздушни напади, како одговор на нападот од 7 октомври, кога вооружени лица на Хамас убија 1.400 Израелци, од кои најголемиот број беа цивили.

„Сега ја гледате Газа од далечина, наскоро ќе ја видите одвнатре. Командата ќе дојде“, им рекол Галант на војниците.

Набрзо по оваа изјава, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху објави видео на кое може да се види со војниците во близина на границата, ветувајќи победа.

„Одиме да победиме со полна сила. Целиот народ на Израел е зад вас и ние ќе им нанесеме тешки удари на нашите непријатели за да постигнеме победа. До победа!“, пишува Нетанјаху на социјалната мрежа X.

PM Netanyahu:

“We are going to win with full force.

The entire people of Israel are behind you and we will deal harsh blows to our enemies in order to achieve victory. To victory!” pic.twitter.com/KMZceNpiRz

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2023