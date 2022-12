Илон Маск исвиркан од публиката во Сан Франциско откако се појави на сцена

„Дами и господа, направете врева за најбогатиот човек во светот“ – со овие зборови комичарот Дејв Шапел ѝ се обрати на публиката во „Чејс“ центарот во Сан Франциско откако на сцена го повика да му се придружи новиот сопственик на Твитер, Илон Маск.

Гардијан пишува дека во првите неколку секунди Маск се појавил на сцената подготвен за еуфорично добредојде од публиката која броела околу 18.000 лица. Тој ги кренал рацете во возудх, по што публиката почнала да го исвиркува сè погласно и погласно.

„Контроверзија, другар. Не го очекуваше ова, нели“, му рече Шапел на Маск додека исвиркувањето од публиката не престануваше.

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4

— Steven Goffman (@SteveGoffman) December 12, 2022