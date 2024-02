Репортери без граници: МВР да ги истражи нападите кон „Вистиномер“

Организацијата „Репортери без граници“ денеска преку социјалната платформа X (поранешно Твитер) изрази поддршка за новинарите и вработените во „Вистиномер“ и ја повика македонската полиција да спроведе истрага. Реакцијата следува откако на социјалните мрежи започнаа напади и закани врз новинарите на „Вистиномер“, од Фондацијата Метаморфозис, случаи кои не се евидентираат првпат.

„Kaмпањата за сајбер-малтретирањето на сервисот за проверка на факти „Вистиномер“, ја загрозува безбедноста на новинарите и правото на информации пред изборите на 8 мај. Врз основа на поднесената жалба, Репортери без граници ја повикува македонската полиција да спроведе темелна и брза истрага“, гласи реакцијата на платформата X.

#NorthMacedonia: The cyberbullying campaign against the fact-checking outlet @vistinomer threatens its journalists' safety & the right to information ahead of the May 8 elections. Based on the complaint filed, RSF calls on the police 🇲🇰 to conduct a thorough & fast investigation. pic.twitter.com/SsBAGeGok1

— RSF (@RSF_inter) February 29, 2024