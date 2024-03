Украинската одбрана соборила 84 руски воздушни цели

Ноќеска Русија изврши уште еден масовен воздушен напад врз украински објекти за гориво и енергија, соопшти украинската одбрана. Непријателот ја нападнал Украина со 60 беспилотни летала Шахед и 39 проектили од различен тип.

„Украинските воздушни бранители соборија 84 воздушни цели, вклучувајќи 58 беспилотни летала Шахед, 17 крстосувачки ракети Kh-101, 5 водени воздушни ракети Kh-59 и 4 крстосувачки ракети Искандер-К. Благодарни сме на нашите војници за добро завршената работа“, пишува во објавата на „Х“.

Overnight, russia launched another massive air attack on Ukrainian fuel and energy facilities.

The enemy attacked Ukraine with 60 Shahed UAVs and 39 missiles of various types.

Ukrainian air defenders shot down 84 aerial targets, including:

• 58 Shahed UAVs

• 17 Kh-101 cruise… pic.twitter.com/Sn1HxR5rH2

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2024