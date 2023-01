Твитер ги стави на аукција статуетката со птицата од логото и дел од канцеларискиот мебел

Твитер стави стотици предмети од своето седиште во Сан Франциско, САД на онлајн аукција. За статуетката со познатото лого со птицата во моментов се понудени 11.000 американски долари, а остануваат уште неколку часа за наддавање, јави Би-би-си.

Жардиниерата висока 190 сантиметри во форма на симболот „@“ веќе чини над 4.300 долари.

Продажбата на предметите доаѓа откако по големите кратења на трошоците што новиот сопственик Илон Маск ги направи во компанијата откако го купи Твитер за 44 милијарди долари минатата година.

Twitter has placed hundreds of items from its San Francisco Headquarters up for auction online.

A statue of the famous bird logo, a planter in form of the @ symbol, coffee makers, printing equipment were put on auction in a bid to reduce costs and raise extra money.#KIIS100 pic.twitter.com/C9Z6RRBTtb

— KIIS Uganda (@KIIS_100) January 18, 2023