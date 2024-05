Силни ветрови урнаа бина на митинг во Мексико, најмалку 9 загинати

Силни ветрови урнаа бина на митинг во Мексико. Потврдени се најмалку девет загинати, меѓу кои и дете, како и најмалку 63 повредени, пренесува Би-би-си.

Несреќата се случи за време на говорот на претседателскиот кандидат Хорхе Алварез Мајнез во градот Сан Педро Гарза Гарсија, во близина на Монтереј. Мајнез не бил повреден во несреќата.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv

— BNO News (@BNONews) May 23, 2024