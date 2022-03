Примирјето што утринава го постигнаа Русија и Украина во договор од пет часовен прекин на воените дејствија во градовите Мариупол и Волновакха поради евакуација на цивилното население беше прекинато откако украинските власти ги обвинија руските трупи за искористување на состојбата во своја предност и промена на своите позиции.

Градскиот совет на Мариупол објави дека евакуирањето се одложува поради нарушената безбедност за која велат дека не била гарантирана.

Од Министерството за надворешни работи на Украина изјавија дека вооружените сили на Руската Федерација продолжуваат со ракетни и бомбашки напади врз Мариупол, Волноваха и други украински градови прекршувајќи ги постигнатите договори, информираат од украинската амбасада во земјава.

„Тековното гранатирање го оневозможува отворањето на хуманитарни коридори за безбедна евакуација на цивилите и испорака на лекови и прехранбени производи. Ја повикуваме меѓународната заедница – државите и меѓународните организации – веднаш да го осудат грубото кршење на договорите за отворање хуманитарни коридори од страна на Русија и да ја повикаат Москва да им нареди на руските трупи да прекинат со огнот.“, стои на објавата на Министерството за надворешни работи на Украина на официјалниот профил на Твитер .

We call on the international community – states and international organisations – to immediately condemn Russiaʼs gross violation of the agreements on the opening of humanitarian corridors, and call on Moscow to order Russian troops to cease fire. 2/2

🔗 https://t.co/MJdvOh5zZS

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 5, 2022