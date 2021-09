По три дена во орбитата, леталото „Crew Dragon“ ја заврши првата мисија во која учествуваа туристи

Со вселенското летало „Crew Dragon“ на „SpaceX“ во сопственост на Илон Маск, четворица туристи минаа три дена во орбитата околу Земјината топка. Првата успешна мисија изведена без присуство на професионални астронаути во историјата заврши со безбедно враќање на туристите во близина на брегот на Флорида, јавува Си-ен-ен.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021