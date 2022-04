Илон Маск сепак нема да биде дел од одборот на директори на Твитер

Минатата недела беше потврдено дека сопственикот на Тесла и еден од најбогатите луѓе на светот, Илон Маск откупи 9,2 отсто од акциите на Твитер и дека ќе стане дел од одборот на директори на големата социјална мрежа. Оваа вест ја потврди и извршниот директор на Твитер, Параг Агравал.

Во неговиот последен твит, главниот извршен директор напиша дека Маск по своја волја одлучил дека нема да стане дел од одборот и покрај тоа што одборот веќе му понуди место.

„Ние имавме многу дискусии во врска со неговото приклучување кон бордот, разговорите се водеа и директно со Илон. Ние верувавме дека дека тој ќе понуди посветеност и доверба во компанијата како и сите останати членови и ќе работи од нејзин интерес и од интерес на сите други акционери. Од тие причини му понудивме место и истото го објавивме во вторникот, и оваа одлука требаше да стапи на сила од 9-ти април. Илон уште истото утро, во вторникот сподели дека нема да стане дел од одборот и тоа е негова одлука што ние ја почитуваме. Верувам дека вака е најдобро. Ние секогаш го цениме придонесот на нашите акционери без разлика дали се дел од одборот или не, а Илон е најголемиот акционер во Твитер па компанијата останува отворена за неговиот придонес“, пишува во твитот на Агравал.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

