Илон Маск станува дел од одборот на директори на Твитер

Твитер го назначува извршниот директор на Тесла, Илон Маск, во својот одбор на директори, се вели во документот поднесен до американската Комисија за хартии од вредност, а пренесува „Д Врџ“ (The Verge).

Маск ќе работи како директор од втора класа до 2024 година.

Во неколку твитови досега извршниот директор на Твитер, Параг Агравал, ја потврди новата улога на Илон Маск. Тој го опиша Маск како „страстен вереник и интензивен критичар на службата“ и рече дека ќе му донесе голема вредност на одборот.

Маск во својот одговор преку Твитер рече дека со нетрпение очекува да направи „значителни подобрувања на Твитер во наредните месеци“.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022