Трагедијата која синоќа се случи во Тетово, пожарот во ковид-центарот и загинувањето на најмалку 14 лица, е топ тема во регионот, а изрази на сочувство до граѓаните пристигнуваат од сите страни.

Амбасадорот на Европската Унија во државата Дејвид Гир напиша дека нивните мисли се со луѓето од Тетово.

„Нашите мисли утрово се со луѓето во Тетово после трагичниот пожар во модуларната болница. Искрено сочувство до семејствата и пријателите на оние кои ги загубија своите животи и најдобри желби за брзо опоравување на повредените,“ напиша Гир на Твитер.

Our thoughts are with the people of Tetovo this morning following the tragic fire at the modular hospital. Sincere condolences to the families and friends of those who have lost their lives and best wishes for a speedy recovery for the injured.

Британската амбасадорка Рејчел Галовеј исто така изрази сочувство на Твитер.

„Моите мисли се со луѓето од Тетово и жртвите на трагичниот пожар што го зафати ковид-центарот. Овој катастрофален настан се случи во време кога луѓето имаа најголема потреба. Сочувство до оние кои ги изгубија најблиските,“ напиша Галовеј на Твитер.

My thoughts are with the people of #Tetovo and victims of the tragic fire that took over the COVID centre in the city. This devastating event comes at a time when people are most in need. My condolences to those that have lost loved ones.

— Amb Rachel Galloway (@RGallowayUK) September 8, 2021