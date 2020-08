Згаснувањето на Интернет Експлорер проследено со хумор и носталгија

Од август наредната година пребарувачот Интернет Експлорер ќе престане да работи на продуктите на „Мајкрософт“ како што се Office 465, Outlook, OneDrive и други. Како што беше споменато во блогот, тимот на „Мајкрософт“ потврдил дека ќе ги укине поддршката и развојот на Интернет Експлорер почнувајќи од 30 ноември годинава.

Internet Explorer dies later this year, the poor champ knew, been wearing its halo for the longest time pic.twitter.com/qPscBsQJv8

Креаторите на забавни содржини на социјалните мрежи, најавата за згаснувањето на Интернет Експлорер ја поздравија со хумор на сметка на пребарувачот, затоа што мал број луѓе го користеа за пристап до интернет поради тоа што бавно ги вчитуваше страниците.

Одлуката на Мајкрософт не беше неочекувана, затоа што на пазарот опстојуваат многу подобри прелистувачи, додека Интернет Екслплорер не нудеше нешто поинакво или подобро.

Дел од корисниците на социјалните мрежи се присетуваа на нивното прво искуство со интернетот токму преку овој преварувач.

Thank you, Internet Explorer. You've given us memes; you've been the no. 1 browser to download other browsers, and you've tested our patience over the goddamn years.

Until next time, buddy.#InternetExplorer

— Shlok (@keepitshlowkey) August 20, 2020