Мајкрософт најавува големи инвестиции во вештачката интелигенција

Американскиот гигант Мајкрософт најави дека ќе потроши милијарди евра на центри за податоци за вештачка интелигенција во Шпанија, покрај големите инвестициски проекти што ги планира во Германија, пренесува германската новинска агенција ДПА.

Шпанскиот премиер Педро Санчез и менаџерот на Мајкрософт Бред Смит вчера објавија дека ќе бидат инвестирани 1,95 милијарди евра (2,1 милијарди долари) во период од две години. Парите ќе бидат искористени за проширување на инфраструктурата за вештачка интелигенција и т.н. облак (cloud), напиша Смит на онлајн платформата X.

I’m thrilled to announce that we will expand our AI and cloud infrastructure in Spain by $2.1B USD in the next two years. Our investment is beyond just building data centers, it’s a testament to our 37-year commitment to Spain, its security, and development and digital… https://t.co/arJnZzyDpc

— Brad Smith (@BradSmi) February 19, 2024