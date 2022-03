Украинскиот претседател Володимир Зеленски го потпиша законот со кој ефикасно се легализираат криптовалутите во земјата. Овие промени доаѓаат откако Украина доби донации во криптовалути во вредност од десетици милиони долари од поединци и групи кои се надеваат дека ќе помогнат во воените напори на земјата против Русија, јавуваат светските медиуми.

Предлог-законот потпишан од Зеленски беше одобрен од украинскиот парламент минатиот месец и создаде услови за легален пазар за виртуелни средства во Украина. Ова им овозможува на украинските банки да отвораат сметки за крипто-компании, додека финансиски надзорници над овој сектор ќе бидат Народната банка на Украина и Националната комисија за хартии од вредност.

Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k

— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) March 16, 2022