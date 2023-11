Спасени сите индиски работници што 17 дена беа заробени во тунел

Сите 41 индиски работници се спасени од тунел во државата Утараханд откако беа заробени внатре 17 дена. Работниците се безбедни и закрепнуваат во болница, јави Би-би-си.

Работниците останаа заробени во тунелот на 12 ноември, откако дел од него се урна поради лизгање на земјиштето. Тие беа ослободени вчеравечер во макотрпна спасувачка операција пред која се најдоа бројни пречки.

Во драматични сцени и по повеќе од 400 часа, работниците беа изнесени на носилки преку цевка со дијаметар од 90 сантиметри што беше протната низ ѕидот од урнатините што го блокираа тунелот.

Последниот дел од рушевините бил издупчен рачно од страна на специјален тим од експерти кои биле однесени да помогнат.

Објавените видеа на социјалните мрежи ги прикажуваат работниците како излегуваат од тунелот, се смешкаат, мавтаат и се ракуваат со присутните на местото на настанот.

All 41 construction workers who were trapped in a collapsed tunnel in India for more than two weeks were pulled out on Tuesday, bringing an end to a drawn-out rescue mission that had gripped the country’s attention. pic.twitter.com/roPVHAjjYO

— The Associated Press (@AP) November 28, 2023