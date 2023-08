Реакции во регионот по опасната изјава на српскиот министер за одбрана Вучевиќ

По распламтувачката пропаганда на српскиот министер за одбрана и претседател на Српската напредна партија Милош Вучевиќ кон С.Македонија и Црна Гора, со реакции излегоа високи државни функционери од земјава, Црна Гора и Албанија.

Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи реагираше по изјавата на Вучевиќ, при што на социјалната мрежа X напиша дека земјава ги отфрла мешањето и несоодветните изјави на официјални лица од соседните земји.

„Ние се залагаме за регионална стабилност и соработка, вклучително и со Србија и Косово. Се чека појаснување од министерот за одбрана на Србија“, напиша министерот Бујар Османи.

North Macedonia rejects interference and unsuitable remarks from neighboring officials. We stand for regional stability and cooperation, including with Serbia and Kosovo. Awaiting clarification from Serbia’s Defence Minister.

По реакцијата на Османи, српскиот министер за одбрана наместо да испрати извинување кон С.Македонија за мешањето во внатрешнополитичките и надворешнополитичките прашања на земјава, Вучевиќ влезе во препукувања со Бујар Османи на социјалната мрежа X.

Despite all the malicious and ill-founded media reporting, #Serbia acts as a responsible, reliable and predictable partner to all our neighbors. Our support for the territorial integrity of all UN member states is unconditional. Yet we cannot praise anyone’s disrespect for our… https://t.co/6lyyCB8rdM

