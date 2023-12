Помор на 1.200 тони риба во Јапонија, причините непознати за властите

Официјални лица во Јапонија ги утврдуваат причините поради кои стотици тони риба беа исфрлени на брегот во последните неколку денови. Од почетокот на декември, се проценува дека околу 1.200 тони сардина и скуша лебдат на површината на морето во близина на рибарското пристаниште Хакадоте во Хокаидо, формирајќи сребрен килим кој се протега во должина од над еден километар, пренесува Гардијан.

Властите во Накири, град на брегот на Пацификот, стотици километри јужно од Хокаидо, пак, се соочиле со исфрлени 30 до 40 тони јапонски сардини наречени „сапа“.

Локалните рибари се обидувале да ги соберат рибите, плашејќи се дека нивните остатоци ќе ја намалат содржината на кислород во водата додека се распаѓаат и оти ќе ја оштетат морската средина.

„Никогаш досега не сум видел вакво нешто. Дури минатата година почнавме да ловиме сапа во Накири. Ме тера да се прашувам дали морскиот екосистем се менува“, изјавил еден од рибарите за јапонскиот весник „Маиничи Шимбун“.

