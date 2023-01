Од следниот месец Твитер ќе дозволи постови долги постови до 4.000 карактери

Од почетокот на февруари ќе можеме да твитаме долги постови со дури 4.000 карактери, наместо сегашните 280, потврди извршниот директор на Твитер Илон Маск. Ова е само една од бројните промени која што милијардерот ја планира за годинава, пишува Индепендент.

Маск објасни дека долгите твитови „ќе го добијат истиот простор на екранот на временската линија како и другите твитови, но ќе можете да кликнете за повеќе“.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.

First part of a much larger UI overhaul.

Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.

Long form tweets early Feb.

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023