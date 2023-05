Мечето Падингтон изненади на наградите БАФТА со срдечната почит кон кралицата Елизабета

Доделувањето на ТВ наградите на Британска академија за филмска и телевизиска уметност БАФТА, кое синоќа се одржа во лондонскиот Ројал Алберт Хол, емотивно ги изненади гледачите кога познатото мече Падингтон се појави меѓу присутните за да покаже искрена почит кон покојната кралица Елизабета Втора.

Мечето аплаудираше и ја симна капата во знак на почит, додека тимот кој го изработи видеото ја прими наградата „Незаборавен момент“ за емисијата „Падингтон ја запознава кралицата на платинестиот јубилеј: Забава во палатата!“, што е единствена категорија за која гласаше јавноста.

Во својот говор, Симон Фарнаби кој глумеше во видеото со мечето Падингтон, кажа дека кралицата многу им недостасува и ѝ се заблагодари за сè.

Ben Whishaw, Simon Farnaby and team take to the stage to collect the P&O Cruises Memorable Moment Award for Paddington meets The Queen from the Platinum Jubilee: Party At The Palace! 👑#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/jaXcGe05XS

