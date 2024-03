Оскари 2024: „Опенхајмер“ на Кристофер Нолан со најмногу награди

Биографскиот филм „Опенхајмер“ (Oppenheimer) на режисерот Кристофер Нолан триумфираше на овогодишните Оскари со вкупно седум награди, меѓу нив и за најдобар филм, најдобар актер и најдобар режисер.

Драмата која ја раскажува приказната за „таткото на атомската бомба“, минатата година ја изгуби битката за заработка со „Барби“ (Barbie) за време на летното „Барбенхајмер“ соочување, но сега ја освои борбата со награди, при што комедијата на Грета Гервиг освои само еден Оскар – за најдобра оригинална песна.

Силијан Марфи беше прогласен за најдобар актер за неговата изведба како Роберт Опенхајмер, додека Роберт Дауни Џуниор беше прогласен за најдобар актер во споредна улога.

Марфи, освојувајќи го својот прв Оскар во неговата прва номинација, е и прв победник родум од Ирска во неговата категорија.

Кристофер Нолан го доби својот прв Оскар за најдобар режисер, победувајќи ги Мартин Скорсезе и Џонатан Глејзер.

„Опенхајмер“ победи и во категориите за монтажа, кинематографија и оригинална музика.

Актерката Ема Стоун приреди изненадување кога беше прогласена за најдобра актерка за нејзината улога во комедијата „Кутри нешта“ (Poor Things), победувајќи ја фаворитката Лили Гледстоун. Ова е втор Оскар во оваа категорија за Ема Стоун, која претходно ја освои истата награда за улогата во „Ла ла ленд“.

„Кутри нешта“ ги освои и наградите за продукциски дизајн, костимографија и фризура и шминка.

Во категоријата Најдобар меѓународен долгометражен филм победи драмата за холокаустот на германски и полски јазик „Зона на интерес“ (Zone of interest) – прв британски филм кој победи во оваа категорија. Филмот ја освои и наградата за најдобар звук.

Дејвајн Џој Рендолф го освои Оскарот за најдобра споредна женска улога за нејзината улога во драмата „Божиќните сирачиња“ (The Holdovers).

„Барби“ освои само една награда од осумте номинации, добивајќи ја наградата за најдобра песна за „What I Was Made For“ на Били Ајлиш.

Џастин Триет и партнерот Артур Харари ја добија наградата за најдобро оригинално сценарио за брачната драма „Анатомија на пад“ (Anatomy of a Fall).

Наградата за најдобро адаптирано сценарио му припадна на Корд Џеферсон за филмот „Американска Фикција“ (American Fiction).

Документарецот „20 дена во Мариопол“ (20 Days in Mariupol), кој ја раскажува приказната за руската инвазија на Украина, беше прогласен за најдобар документарен филм и стана прв украински филм добитник на наградата.

„Посакувам да можам да го заменам ова со тоа Русија никогаш да не ја напаѓа Украина, никогаш да не ги окупира нашите градови“, рече воениот репортер и режисер на филмот, Мстислав Чернов.

Синоќешната ноќ беше голема и за јапонската кинематографија, при што филмовите „Момчето и чапјата“ (The Boy and the Heron) и „Годзила минус еден“ (Godzila Minus One) ги освоија наградите за најдобар анимиран филм и најдобри визуелни ефекти.

Филмот „Убијци на цветната месечина“ (Killers of the Flower Moon) не освои ниту една награда, иако беше номиниран во десет категории.

Целосна листа на добитници:

Најдобар филм

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer – ПОБЕДНИК

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Најдобар актер во главна улога

Бредли Купер – Maestro

Колман Доминго – Rustin

Пол Џамати – The Holdovers

Силијан Марфи – Oppenheimer – ПОБЕДНИК

Џефри Рајт – American Fiction

Најдобар актер во споредна улога

Стерлинг К. Браун – American Fiction

Роберт Де Ниро – Killers of the Flower Moon

Роберт Дауни Џуниор – Oppenheimer – ПОБЕДНИК

Рајан Гослинг – Barbie

Марк Рафало – Poor Things

Најдобра актерка во главна улога

Анет Бенинг – Nyad

Лили Гледстоун – Killers of the Flower Moon

Сандра Хулер – Anatomy of a Fall

Кери Малиган – Maestro

Ема Стоун – Poor Things – ПОБЕДНИК

Најдобра актерка во споредна улога

Емили Блант – Oppenheimer

Даниел Брукс – The Color Purple

Америка Ферера – Barbie

Џоди Фостер – Nyad

Дејвајн Џој Рендолф – The Holdovers – ПОБЕДНИК

Најдобар режисер

Anatomy of a Fall – Џастин Триет

Killers of the Flower Moon – Мартин Скорсезе

Oppenheimer – Кристофер Нолан – ПОБЕДНИК

Poor Things – Јоргос Лантимос

The Zone of Interest – Џонатан Глејзер

Најдобар анимиран филм

The Boy and the Heron – ПОБЕДНИК

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Најдобро адаптирано сценарио

American Fiction – ПОБЕДНИК

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Најдобро оригинално сценарио

Anatomy of a Fall – ПОБЕДНИК

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Најдобра кинематографија

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer – ПОБЕДНИК

Poor Things

Најдора костимографија

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things – ПОБЕДНИК

Најдобар документарен филм

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol – ПОБЕДНИК

Најдобар краток документарен филм

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop – ПОБЕДНИК

Nǎi Nai & Wài Pó

Најдобра монтажа

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – ПОБЕДНИК

Poor Things

Најдобар меѓународен филм

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers’ Lounge

The Zone of Interest – ПОБЕДНИК

Најдобра шминка и фризура

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things – ПОБЕДНИК

Society of the Snow

Најдобра оригинална музика

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – ПОБЕДНИК

Poor Things

Најдобра оригинална песна

The Fire Inside – Flamin’ Hot

I’m Just Ken – Barbie

It Never Went Away – American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) – Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? – Barbie – ПОБЕДНИК

Најдобар продукциски дизајн

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things – ПОБЕДНИК

Најдобар краток анимиран филм

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko – ПОБЕДНИК

Најдобар краток филм

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar – ПОБЕДНИК

Најдобар звук

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest – ПОБЕДНИК

Најдобри визуелни ефекти

The Creator

Godzilla Minus One – ПОБЕДНИК

Guardians of the Galaxy Vol 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon