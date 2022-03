Што се однесува до НАТО, јас одамна изгубив интерес по тоа прашање откако сфативме дека НАТО не е подготвен да ја прифати Украина. Алијансата се плаши од контрадикторни работи и конфронтација со Руската Федерација, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски во интервју за американската телевизија „Еј-Би-Си ворлд њуз”, одговарајќи на прашањето дали Украина е подготвена да ги испочитува барањата на Руската Федерација за прекин на војната: да го променат ставот и да одбијат влез во НАТО, да го признаат Крим како руски и да ја признаат независноста на Донецк и Луганск.

