Вонредна состојба и евакуација во Британска Колумбија, над илјада пожари беснеат низ Канада

Околу 15.000 домаќинства добија наредба да се евакуираат во канадска Британска Колумбија, додека пожарникарите се борат со бесните шумски пожари кои ги зафатија и домовите.

Канадските власти информираа дека се запалиле „значителен“ број згради во Западна Келоуна – град со околу 36.000 жители, при што повеќе од 2.400 домови се евакуирани, пренесе Би-би-си.

Во целата покраина е прогласена вонредна состојба, при што горат стотици одделни пожари. Воздушниот простор околу меѓународниот аеродром во Келоуна сега е затворен за секаков вид на летала, освен за воздушните противпожарни возила.

Официјалните лица во провинцијата ги замолија жителите да ги почитуваат предупредувањата и ги повикаа „неодговорните“ туристи да престанат да летаат дронови во областа, пренесува Гардијан.

Туристи објавуваат свои искуства од шумските пожари на социјалните мрежи, при што може да се забележат слики од луѓе кои стојат во редици за да ги видат шумските пожари.

